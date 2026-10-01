TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Yeni Yasama Yılı açılışında önemli mesajlar: Tarihi bir kapı sonuna kadar açıldı | Video

01 Ekim 2026 15:29

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına bugün başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı dolayısıyla Genel Kurul'a hitap edeceği TBMM’de törenler başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis açılışında, yeni yasama dönemi için 'hayırlara vesile olmasını diliyorum' dedi. Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Hedefi ve çalışmalarla ilgili, "Tarihi bir kapı sonuna kadar açıldı" ifadelerini kullandı.