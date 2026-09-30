Tekirdağ’da otomobil takla attı: 2 yaralı
30 Eylül 2026 22:59
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
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