Video Yaşam Tekirdağ’da otomobil takla attı: 2 yaralı
Tekirdağ’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Tekirdağ’da otomobil takla attı: 2 yaralı

30 Eylül 2026 22:59

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

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