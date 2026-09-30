Eskişehir çevreyolunda trafikte tehlikeli manevralar yapan sürücü kamerada
30 Eylül 2026 13:11
Eskişehir'de çevreyolunda sinyal vermeden şerit değiştiren ve önüne kırdığı aracın ani fren yapmasıyla olası bir kazayı son anda önleyen o tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz hafta pazartesi günü sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi mevkii çevreyolunda Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyreden bir otomobil sürücüsü, sinyal vermeden ani manevralarla ilerleyerek bir başka aracın önüne geçip, sebepsiz yere ani fren yaptı. Arkadaki araç sürücüsünün dikkati ve zamanında yaptığı fren sayesinde olası bir kaza ucuz atlatıldı. Yaşanan o tehlikeli anlar, arkadaki aracın kamerana saniye saniye yansıdı.
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