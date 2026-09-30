İstanbul merkezli 4 ilde çete operasyonu: 5 gözaltı | Video

30 Eylül 2026 11:54

"Yeni nesil çete" olarak tabir edilen suç ağlarına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zanlılar, İstanbul Avcılar, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde bir dizi kundaklama ve işyerlerine silahlı saldırı düzenlemekle suçlanıyor.