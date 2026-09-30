Video Yaşam İstanbul merkezli 4 ilde çete operasyonu: 5 gözaltı | Video
İstanbul merkezli 4 ilde çete operasyonu: 5 gözaltı | Video

İstanbul merkezli 4 ilde çete operasyonu: 5 gözaltı | Video

30 Eylül 2026 11:54

"Yeni nesil çete" olarak tabir edilen suç ağlarına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zanlılar, İstanbul Avcılar, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde bir dizi kundaklama ve işyerlerine silahlı saldırı düzenlemekle suçlanıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile "yeni nesil çete" olarak tabir edilen suç örgütlerinin eylemlerine karşı ortak çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 27 Ağustos'ta Avcılar İlçesinde bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen kundaklama olayı, 5 Eylül'de Kağıthane'de bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı vakası ve 27 Eylül Pazar günü Eyüpsultan'da yine bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayı olmak üzere 4 farklı eylemle bağlantısı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah 4 ilde operasyon başlatıldı. İstanbul, Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, kundaklama ve silahlı saldırılarla doğrudan ya da dolaylı bağlantıları saptanan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler ile ilgili yürütülen tahkikat devam ediyor.
VİDEO DEVAM EDİYOR
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