Video Yaşam Adıyaman'da kaza: Tütün işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 12 yaralı | Video
Adıyaman'da kaza: Tütün işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 12 yaralı | Video

Adıyaman'da kaza: Tütün işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 12 yaralı | Video

30 Eylül 2026 11:37

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün devrilmesi sonucu 12 tütün işçisi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Tayfun S. idaresindeki tütün işçilerini taşıyan minibüs, Adıyaman- Samsat Karayolu Çiçek Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Tayfun S. ile minibüste bulunan Mustafa Y., Gamze D., Fikriye K., Habibe K., Melek K., Yeter K., Çiğdem K., Üzeyir K., Leyla S., Çiler Ç. ve Servet Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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