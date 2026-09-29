Sakarya'yı sağanak yağış vurdu: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı! | Video
29 Eylül 2026 16:39
Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Yazılı Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve yollarda yoğun su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.Kentte gün boyunca etkisini sürdüren yağış, özellikle Yazılı Mahallesi'nde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken bazı cadde ve sokaklar adeta gölete döndü. Su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Araçların suyla kaplanan yollardan kontrollü şekilde ilerlediği görüldü. Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Sakarya'da sağanak etkisini sürdürüyor.
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