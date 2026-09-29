Kastamonu'da tarihi eser ile uyuşturucu madde ele geçirildi: 7 gözaltı | Video
29 Eylül 2026 11:56
Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda tarihi eser, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4,8 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 2 adet 22x12,5 santim ebatlarında narkotik madde emdirildiği değerlendirilen peçete, 3 adet uyuşturucu aparatı, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen çift namlulu barutlu tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet şarjör, 478 adet fişek ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet su testisi, 5 adet obje, 1 adet yüzük ve 1 adet broş, 17 adet farklı ebatlarda tarihi eser aramada kullanılan bakır çubuk, 4 adet arama dedektörü ve kazı çalışmalarında kullanılan kazma ve kürek ele geçirildi.
Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
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