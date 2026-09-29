Video Yaşam Kastamonu'da tarihi eser ile uyuşturucu madde ele geçirildi: 7 gözaltı | Video
Kastamonu'da tarihi eser ile uyuşturucu madde ele geçirildi: 7 gözaltı | Video

Kastamonu'da tarihi eser ile uyuşturucu madde ele geçirildi: 7 gözaltı | Video

29 Eylül 2026 11:56

Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda tarihi eser, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4,8 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 2 adet 22x12,5 santim ebatlarında narkotik madde emdirildiği değerlendirilen peçete, 3 adet uyuşturucu aparatı, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen çift namlulu barutlu tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet şarjör, 478 adet fişek ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet su testisi, 5 adet obje, 1 adet yüzük ve 1 adet broş, 17 adet farklı ebatlarda tarihi eser aramada kullanılan bakır çubuk, 4 adet arama dedektörü ve kazı çalışmalarında kullanılan kazma ve kürek ele geçirildi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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