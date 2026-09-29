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Gaziantep merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

29 Eylül 2026 10:35

Gaziantep merkezli 3 ilde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı TEM, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara yönelik Gaziantep merkezli Kocaeli ve Nevşehir illerinde şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı, ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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