Meteoroloji'den kritik 5 günlük uyarı: Fırtına ve sağanak yurdu esir alıyor...O saatlere dikkat! | Video
28 Eylül 2026 14:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan son 5 günlük hava durumu haritası, tüm Türkiye için adeta bir "yağış seferberliği" ilan edildiğini gösteriyor. MGM tarafından 18 ilde sarı kodlu alarm verildi. Gök gürültülü sağanak yağışlar ve ani fırtınalar kapıda. Peki, şiddetli yağışlar ne zaman başlayacak ve hangi illeri vuracak?
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