Tiktok'a ABD'de 100 milyonluk dev yaptırım! Gece erişim engeli ve 2 saat sınırlaması kapıda! Türkiye'de uygulanacak mı? | Video

28 Eylül 2026 15:51

Gece yarısı erişim yasağı, günde sadece 2 saat kullanım sınırı ve 100 milyon dolarlık dev ceza! Sosyal medya devi TikTok, küresel çapta deprem yaratan bu yaptırımları neden sessiz sedasız kabul etti? Amerika'da başlayan kısıtlama dalgası Türkiye'ye de sıçrar mı? Yapay Zeka Bilimcisi Dr. Yusuf Kartal, dev platformların perde arkasındaki ticari pazarlıklarını ve küresel sansür krizine karşı Türkiye'yi bekleyen kritik "yerli yazılım" senaryosunu açıkladı.