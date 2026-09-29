Kırıkkale'de drift yapan sürücülere para cezası! Ehliyetleri iptal edildi... | Video

29 Eylül 2026 09:24

Kırıkkale’de kamuya açık yolda drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan 2 sürücü, polisin çalışmasıyla tespit edildi. Sürücülere ayrı ayrı 140 bin lira idari para cezası kesilirken, ehliyetleri iptal edildi. Araçlardan biri 60 gün trafikten men edildi.

Olay, Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobil sürücüsü, kamuya açık karayolunda araçlarıyla drift yaptı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülerin tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı.

Görüntülerin incelenmesinin ardından Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda drift yapan sürücüler tespit edildi. Sürücüler hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Her iki sürücüye ayrı ayrı 140 bin lira, toplamda 280 bin lira idari para cezası uygulandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin sürücü belgeleri iptal edilirken, araçlardan biri 60 gün süreyle trafikten men edildi.