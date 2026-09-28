GOL İZLE | Türkiye 1-4 İtalya (Francesco Pio Esposito)
28 Eylül 2026 23:03
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. hafta maçında A Milli Takımımız ile İtalya karşı karşıya geldi. Maçın 50. dakikasında İtalya, Francesco Pio Esposito'nun attığı golle durumu 4-1'e getirdi.
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