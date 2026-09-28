Video Spor TIKLA İZLE | Fatih Terim'den ilk yarı yorumu!
TIKLA İZLE | Fatih Terim'den ilk yarı yorumu!

TIKLA İZLE | Fatih Terim'den ilk yarı yorumu!

28 Eylül 2026 22:58

ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanan UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında İtalya'yı sahasında ağırlayan A Milli Futbol Takımı ilk yarıyı 3-0'lık şok skorla geride tamamladı. Mücadelenin ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte Fatih Terim, ilk 45 dakikayı yorumladı. İşte Fatih Terim'in ilk yarı değerlendirmesi...

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