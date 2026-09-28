Video Spor GOL İZLE | İsveç 1-0 Polonya (Benjamin Nygren)
GOL İZLE | İsveç 1-0 Polonya (Benjamin Nygren)

GOL İZLE | İsveç 1-0 Polonya (Benjamin Nygren)

28 Eylül 2026 22:04

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 4'ün 2. hafta maçında İsveç ile Polonya karşı karşıya geldi. Maçın 8. dakikasında İsveç, Benjamin Nygren'in attığı golle 1-0 öne geçti.

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