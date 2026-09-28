Gram altında düşüş sürecek mi? İslam Memiş 6.500 TL sonrası yatırımcıyı uyardı | Video
28 Eylül 2026 11:21
Fed beklentileri ve petrol baskısıyla sert düşüşe geçen atın fiyatları için Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. A Haber'e konuşan İslam Memiş, gram altındaki sert oynaklığın normal olmadığını söyledi. Sadece altının kaybettirmediğini belirten uzman isim, yatırımcıları uzun vadeli düşünme konusunda uyardı.
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