Gram altında düşüş sürecek mi? İslam Memiş 6.500 TL sonrası yatırımcıyı uyardı | Video

28 Eylül 2026 11:21

Fed beklentileri ve petrol baskısıyla sert düşüşe geçen atın fiyatları için Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. A Haber'e konuşan İslam Memiş, gram altındaki sert oynaklığın normal olmadığını söyledi. Sadece altının kaybettirmediğini belirten uzman isim, yatırımcıları uzun vadeli düşünme konusunda uyardı.