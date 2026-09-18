Fikrini Kutuplara Taşı | Video
18 Eylül 2026 09:47
Halkbank ve TÜBİTAK KARE iş birliğiyle düzenlenen HackAntarktika için başvurular başladı.
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