Gram altında gözler bu 2 rakamda! İslam Memiş “bu ay bitmeden” diyerek büyük fırsatı açıkladı | Video
20 Ağustos 2026 13:40
Gram altın fiyatlarında son haftalardaki yükseliş eğilimi devam ederken yatırımcılar, yeniden rekor seviyelerin görülüp görülmeyeceğini merak ediyor. A Haber'e konuşan Finans Analisti İslam Memiş, işçilik fiyatlarında yaşanacak düşüşe işaret ederek gram altın için rekor tahminde bulundu.
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