Yarısı Bizden Kampanyası 81 ile yayılıyor! 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve taşınma desteği | Video
17 Ağustos 2026 11:17
Yarısı Bizden Kampanyası’nın 81 ile yayılıyor. Kampanya kapsamında 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanması planlanırken, her yıl 150 bin bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor. Konut vizyonunda ise 25 yılda 2,5 milyon sosyal konut ve 500 bin kiralık konut hedefi öne çıkıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:50
03:00
03:08
2025 yılı Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması | Video 11.08.2026 | 10:18
02:39
3. Jet Luck yarışmasını kazanan girişimciler belli oldu | Video 07.08.2026 | 15:11
04:14
03:04
02:26
02:25
01:50
BİGE: Bilim Kızlarla Gelecek projesi | Video 27.07.2026 | 09:39
03:06
02:40
02:33
05:29
05:07
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur ve Emekli maaşları ne kadar oldu? | Video 03.07.2026 | 12:15
01:26
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? | Video 03.07.2026 | 12:13
05:27
10:56
12:20
03:50
02:25
Gram altında ralli başlıyor mu? İslam Memiş FED sonrası için rakam verdi 17.06.2026 | 15:03