Yarısı Bizden Kampanyası 81 ile yayılıyor! 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve taşınma desteği | Video

17 Ağustos 2026 11:17

Yarısı Bizden Kampanyası’nın 81 ile yayılıyor. Kampanya kapsamında 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanması planlanırken, her yıl 150 bin bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor. Konut vizyonunda ise 25 yılda 2,5 milyon sosyal konut ve 500 bin kiralık konut hedefi öne çıkıyor.