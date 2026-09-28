Sıfır araçlara yeni indirim kampanyası geliyor! Otomobil piyasasında herkes bu 3 aya kilitlendi | Video

28 Eylül 2026 16:09

Uzun süredir yatırım aracı olarak görülen ikinci el otomobil piyasasında yatırım aracı dönemi giderek zayıflamaya başladı. A Haber'de otomotiv piyasasında yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Göksel Erkoyuncu, ikinci el piyasasında stabil bir görünüm olduğunu belirterek sıfır araçlarda yeni indirim kampanyası için tarih verdi. İşte ayrıntılar...