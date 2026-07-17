Yatırımcının gözü piyasada! Altında düşüş ne kadar devam edecek? ONS altında kritik seviye kaç dolar? | Video
17 Temmuz 2026 15:41
Altın piyasasında yaşanan sert düşüş yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş, gram altın için dikkat çeken seviyeye işaret ederken, fiyatlardaki son gelişmeleri ve beklentileri değerlendirdi.
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