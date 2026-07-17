Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! | Video

17 Temmuz 2026 09:16

Son dakika haberi: AHBAP Derneği’ne yönelik bir operasyon daha yapıldı. AHBAP Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle bir dönem eleştirilerin hedefi olan sunucu ve müzisyen Oğuzhan Uğur’un da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.