Tekirdağ'da kontrolsüz dönüş kazayla sonuçlandı: O anlar kamerada | Video

16 Temmuz 2026 16:32

Tekirdağ Çorlu'da bir otomobil dönüş yaparken motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.