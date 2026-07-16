Video Yaşam Tekirdağ'da kontrolsüz dönüş kazayla sonuçlandı: O anlar kamerada | Video
Tekirdağ'da kontrolsüz dönüş kazayla sonuçlandı: O anlar kamerada | Video

Tekirdağ'da kontrolsüz dönüş kazayla sonuçlandı: O anlar kamerada | Video

16 Temmuz 2026 16:32

Tekirdağ Çorlu'da bir otomobil dönüş yaparken motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Millet Bahçesi mevkiinde meydana geldi. Eski itfaiye ışıklar istikametine seyreden A.K.'nin kullandığı motosiklet ile aynı istikametteki dönüş yapan Y.Y. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen motosikletten savrulan A.K. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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