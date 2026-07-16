Tekirdağ'da kontrolsüz dönüş kazayla sonuçlandı: O anlar kamerada | Video
16 Temmuz 2026 16:32
Tekirdağ Çorlu'da bir otomobil dönüş yaparken motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası devrilen motosikletten savrulan A.K. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:49
Tekirdağ'da kontrolsüz dönüş kazayla sonuçlandı: O anlar kamerada | Video 16.07.2026 | 16:28
01:19
08:55
05:20
01:54
Küçükçekmece'de bir kuyumcuya sahte altın satan şahıslar yakalandı | Video 16.07.2026 | 15:13
00:29
02:51
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı! Kaza anı kamerada 16.07.2026 | 14:45
01:03
Ataşehir'de İETT otobüsü alev topuna döndü: O anlar kamerada 16.07.2026 | 14:39
01:01
00:36
00:31
Esenyurt'ta yaşlı adama silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 16.07.2026 | 14:13
00:47
00:15
01:53
03:12
02:13
04:06
01:42
00:17
00:31
Yüzüğü parmağına sıkışan kadının yardımına itfaiye ekipleri koştu | Video 16.07.2026 | 11:02