Video Yaşam Kafede oturduğu sırada tabancayla vurulan Merve Nur'un babası: 'Kaza olduğunu düşünmüyorum' | Video
Kafede oturduğu sırada tabancayla vurulan Merve Nur'un babası: 'Kaza olduğunu düşünmüyorum' | Video

Kafede oturduğu sırada tabancayla vurulan Merve Nur'un babası: 'Kaza olduğunu düşünmüyorum' | Video

16 Temmuz 2026 14:37

Diyarbakır'da alışveriş merkezinin girişindeki bir kafede Merve Nur Yararlık'ı (22) öldürüp S.K.'yi de yaralayan Bülent Arpacı’nın tutuklu yargılandığı davada, daha önce sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçen baba Osman Yararlık, yeniden şikayetçi oldu. Yararlık, “Bana olayın kazayla olduğu söylendi ama kazayla olmadığını düşünüyorum. Şikayetçiyim” dedi.

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Olay, 8 Mart 2025'te Şanlıurfa kara yolu üzerindeki alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede meydana geldi. Kafeye gelen Bülent Arpacı, dışarıdan tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yanındaki S.K. adlı erkek de yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Yararlık'ın hayatını kaybettiği belirlendi, S.K. ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Merve Nur Yararlık'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AİLESİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMİŞTİ

Cinayet şüphelisi Bülent Arpacı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Pirinçlik mevkisinde, operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arpacı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklu sanık Bülent Arpacı hakkında hazırladığı iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık Bülent Arpacı hakkında 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, 20 Mayıs'ta dosyaya sunulan dilekçeyle Merve Nur Yararlık'ın babasının, ölümünün kazaen meydana geldiğinden bahisle şikayetinden vazgeçtiği, annesinin ise şikayetçi olmadığına dair beyanda bulundukları aktarıldı.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü duruşmaya Merve Nur'un ailesi, tutuklu sanık Bülent Arpacı ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Bülent Arpacı, Merve Nur Yararlık'ı tanımadığını, sadece S.K.'yi tanıdığını ileri sürüp tahliyesini istedi.

'BİZE PARA YOLLADI'

Duruşmada söz alan ve daha önce sanık hakkında şikayetini geri çeken Merve Nur'un babası Osman Yararlık, yeniden şikayetçi olduğunu belirterek, "Benim kızım öldükten sonra diğer çocuklarımın da psikolojisi bozuldu. Sınavlara hazırlanan küçük çocuklarım bu olaydan olumsuz etkilendi. Karşı taraf, aracılar üzerinden bize 1 milyon TL civarında para yolladı. Zaten taziyeyle ilgilendiğimiz için o süreçte verilen para masraflara gitti. İsterlerse gönderilen parayı geri veririz. Bana başta olayın kazayla olduğu söylendi ama ben olayın kasıtlı olduğunu ve kazayla olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden şikayetçiyim" dedi.

Duruşma, daha önce akıl sağlının yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen sanık Bülent Arpacı hakkında hazırlanacak raporun beklenmesi için 29 Eylül'e ertelendi.

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