Video Yaşam Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı: O anlar kask kamerasında
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı: O anlar kask kamerasında

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı: O anlar kask kamerasında

16 Temmuz 2026 09:45

Bursa’da kör noktada kalan yayayı fark edemeyen motosiklet sürücüsü yayaya çarptı.

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Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, servis minibüsü nedeniyle oluşan kör noktada kalan yayayı fark edemedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan motosikletin etkisiyle yaya ve motosiklet sürücüsü yere savruldu.
Kaza anı ise motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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