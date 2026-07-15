Video Yaşam Mardin'deki tır kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Mardin'deki tır kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin'deki tır kazası güvenlik kamerasına yansıdı

15 Temmuz 2026 17:29

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 kişinin yaralandığı tır kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

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