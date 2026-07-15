Mardin'deki tır kazası güvenlik kamerasına yansıdı
15 Temmuz 2026 17:29
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 kişinin yaralandığı tır kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
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