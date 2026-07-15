Video Yaşam Ağrı'da feci kaza: Otomobil bisikletli çocuklara çarptı! 2'si ağır 3 yaralı | Video
Ağrı'da feci kaza: Otomobil bisikletli çocuklara çarptı! 2'si ağır 3 yaralı | Video

Ağrı'da feci kaza: Otomobil bisikletli çocuklara çarptı! 2'si ağır 3 yaralı | Video

15 Temmuz 2026 13:52

Ağrı'nın Patnos ilçesinde otomobilin bisikletli 3 çocuğa çarpması sonucu 2'si ağır 3 çocuk yaralandı.

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Atatürk Mahallesi'nde, Adliye Sarayı önünde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yol üzerinde bisikletleriyle seyir halinde bulunan yaşları 10 ile 15 arasında değişen 3 çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından sürücünün olay yerinden ayrıldığı, polis ekiplerinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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