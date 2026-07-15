Köprü yürüyerek geçilecek! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yürüyüş Zincirlikuyu'dan başladı | Video
15 Temmuz 2026 10:53
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma yürüyüşü Zincirlikuyu'dan başladı.
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma yürüyüşü, Zincirlikuyu'dan başladı. Katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek geçtikten sonra program, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirilecek anma etkinlikleriyle sona erecek.
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