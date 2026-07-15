Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: O anlar kamerada 15 Temmuz 2026 17:02 Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. Kaza sonrası sürücü aracıyla uzaklaşırken, o anlar, kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 01.00 sıralarında Şinasi Kurşun Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün otomobili, park halindeki kamyonete arkadan çarpıp kaçtı. Kamyonette savrulup önündeki otomobile vurdu. Araçlarda hasar oluştu. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazanın ardından kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.