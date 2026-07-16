Elazığ'da pikap alev aldı, cayır cayır yandı | Video
16 Temmuz 2026 10:06
Elazığ'da park halindeki pikap alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay, Çaydaçıra Mahallesi Akıncı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki pikap, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Çıkan duman ve alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken, pikap kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
Elazığ'da pikap alev aldı, cayır cayır yandı | Video 16.07.2026 | 10:00
00:47
01:03
01:05
Kırmızı ışıkta geçen motosiklet felakete yol açtı | Video 16.07.2026 | 09:31
00:42
Bursa'da yaban domuzu sürüsü şehir merkezine indi | Video 16.07.2026 | 09:23
01:09
Yolda önüne çıkan kediye tekme attı! | Video 16.07.2026 | 08:44
05:26
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 46 yaralı | Video 16.07.2026 | 08:43
00:23
04:14
325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı | Video 16.07.2026 | 08:13
01:06
Erzincan'da 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 16.07.2026 | 08:12
00:19
Pamukkale ve Hierapolis, ay yıldızın renkleriyle aydınlatıldı! 15.07.2026 | 22:31
01:35
Mardin'deki tır kazası güvenlik kamerasına yansıdı 15.07.2026 | 17:26
00:25
Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: O anlar kamerada 15.07.2026 | 17:00
00:08
00:45
Besi alanına girdi: Kızgın boğanın hedefi oldu! O anlar kamerada 15.07.2026 | 15:32
00:28
00:10
00:52
Saniyeler hayat kurtardı! Göçükte kalan işçi sağ olarak çıkarıldı | Video 15.07.2026 | 13:35
06:03