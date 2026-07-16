Erzincan'da 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video
16 Temmuz 2026 08:22
Erzincan'da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma ve sinyalizasyon direklerine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan M.A., E.N.A., R.N.A., B.A. ve E.A. yaralandı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine, ardından sinyalizasyon direğine çarparak durması yer aldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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