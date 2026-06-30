Gram altında ters korelasyon bozuldu! İslam Memiş 5.000 dolarlık masadaki senaryoyu açıkladı | Video

30 Haziran 2026 14:06

Fed'in faiz arttırımına gideceğine yönelik baskının giderek artmasıyla sert düşüşe geçen altın fiyatları kritik seviyelerde dalgalanmaya devam ediyor. Ons altın 4.000 dolar, gram altın ise 6.000 TL seviyesinde aşağı ve yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. A Haber'e konuşan Finans analisti İslam Memiş, ters korealsyonun bozulduğunu belirterek altında 5.000 dolarlık masadaki senaryoyu açıkladı.