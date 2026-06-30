Video Ekonomi Gram altında ters korelasyon bozuldu! İslam Memiş 5.000 dolarlık masadaki senaryoyu açıkladı | Video
Gram altında ters korelasyon bozuldu! İslam Memiş 5.000 dolarlık masadaki senaryoyu açıkladı | Video

Gram altında ters korelasyon bozuldu! İslam Memiş 5.000 dolarlık masadaki senaryoyu açıkladı | Video

30 Haziran 2026 14:06

Fed'in faiz arttırımına gideceğine yönelik baskının giderek artmasıyla sert düşüşe geçen altın fiyatları kritik seviyelerde dalgalanmaya devam ediyor. Ons altın 4.000 dolar, gram altın ise 6.000 TL seviyesinde aşağı ve yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. A Haber'e konuşan Finans analisti İslam Memiş, ters korealsyonun bozulduğunu belirterek altında 5.000 dolarlık masadaki senaryoyu açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gram altında ters korelasyon bozuldu! İslam Memiş 5.000 dolarlık masadaki senaryoyu açıkladı | Video 10:56
Gram altında ters korelasyon bozuldu! İslam Memiş 5.000 dolarlık masadaki senaryoyu açıkladı | Video 30.06.2026 | 14:02
Gram altın düşecek mi yoksa çıkacak mı? Altın uzmanı puslu havada rotayı açıkladı | Video 12:20
Gram altın düşecek mi yoksa çıkacak mı? Altın uzmanı puslu havada rotayı açıkladı | Video 24.06.2026 | 16:50
2. el araç piyasası altüst oldu! Fiyatlar çakıldı, uzman isim tarih vererek uyardı 03:50
2. el araç piyasası altüst oldu! Fiyatlar çakıldı, uzman isim tarih vererek uyardı 24.06.2026 | 12:10
Gram altında ralli başlıyor mu? İslam Memiş FED sonrası için rakam verdi 02:25
Gram altında ralli başlıyor mu? İslam Memiş FED sonrası için rakam verdi 17.06.2026 | 15:03
BİM’in yeni reklam filmi yayında: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda | Video 00:59
BİM'in yeni reklam filmi yayında: "Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda" | Video 17.06.2026 | 13:34
Altın mı gümüş mü? Ne dip ne de rekorlar bitmedi... İslam Memiş önüne geçecek diyerek açıkladı 03:54
Altın mı gümüş mü? Ne dip ne de rekorlar bitmedi... İslam Memiş "önüne geçecek" diyerek açıkladı 16.06.2026 | 14:55
ALTIN MI, GÜMÜŞ MÜ? Finans Analisti İslam Memiş’ten kritik uyarı: Kısa vadede manipülasyon riski! 05:03
ALTIN MI, GÜMÜŞ MÜ? Finans Analisti İslam Memiş’ten kritik uyarı: Kısa vadede manipülasyon riski! 15.06.2026 | 10:28
Kocaeli’nde 1.097 konut hak sahibini buldu! Bakan Kurum anahtar teslimi için tarih verdi | Video 04:52
Kocaeli'nde 1.097 konut hak sahibini buldu! Bakan Kurum anahtar teslimi için tarih verdi | Video 13.06.2026 | 15:58
Girişimciliğe İlk Adım Programı 01:31
Girişimciliğe İlk Adım Programı 13.06.2026 | 08:55
Çırak ve stajyerler için emeklilik yolu kapandı mı? Uzman isim Yargıtay’ın ardından TBMM’ye işaret etti 04:03
Çırak ve stajyerler için emeklilik yolu kapandı mı? Uzman isim Yargıtay'ın ardından TBMM'ye işaret etti 11.06.2026 | 15:55
Gram altın ne zaman yükselecek? İslam Memiş şok düşüş sonrası ’hazır olun’ diyerek uyardı 03:45
Gram altın ne zaman yükselecek? İslam Memiş şok düşüş sonrası 'hazır olun' diyerek uyardı 11.06.2026 | 11:53
EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu... 05:01
EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu... 11.06.2026 | 10:11
Başkan Erdoğan açıkladı: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım’ı birleşecek, Emlak Katılım halka arz olacak! | Video 25:57
Başkan Erdoğan açıkladı: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'ı birleşecek, Emlak Katılım halka arz olacak! | Video 05.06.2026 | 16:06
Zorunlu trafik sigortası primleri belli oldu! Kim ne kadar prim ödeyecek? | Video 04:32
Zorunlu trafik sigortası primleri belli oldu! Kim ne kadar prim ödeyecek? | Video 03.06.2026 | 15:30
Sütaş YKB Muharrem Yılmaz: Süt, toplumun her kesimine dokunan büyük bir değer zinciri oluşturuyor | Video 04:06
Sütaş YKB Muharrem Yılmaz: Süt, toplumun her kesimine dokunan büyük bir değer zinciri oluşturuyor | Video 02.06.2026 | 14:38
’Mutlak butlan’ piyasalara nasıl yansıdı? Yatırımcılar ne yapmalı? İslam Memiş cevapladı | Video 04:18
'Mutlak butlan' piyasalara nasıl yansıdı? Yatırımcılar ne yapmalı? İslam Memiş cevapladı | Video 23.05.2026 | 16:53
BİGE: Bilim Kızlarla Gelecek Projesi 03:37
BİGE: Bilim Kızlarla Gelecek Projesi 22.05.2026 | 14:44
Başkan Erdoğan Astana’da, yeni ticaret rotaları masada! Kritik ziyaretler piyasalara nasıl yansıyor? | Video 06:55
Başkan Erdoğan Astana'da, yeni ticaret rotaları masada! Kritik ziyaretler piyasalara nasıl yansıyor? | Video 14.05.2026 | 10:29
HUBrica Programı hızlı büyümek isteyen girişimcileri bekliyor 03:25
HUBrica Programı hızlı büyümek isteyen girişimcileri bekliyor 12.05.2026 | 11:37
Gram altın ne zaman yükselse fırtına kopuyor! İslam Memiş 9 bin TL’lik rekor için iki şartı açıkladı | Video 03:31
Gram altın ne zaman yükselse fırtına kopuyor! İslam Memiş 9 bin TL'lik rekor için iki şartı açıkladı | Video 12.05.2026 | 11:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA