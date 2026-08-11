2025 yılı Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması | Video
11 Ağustos 2026 11:14
Kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine özel finansal ürün ve çözümler sunan Halkbank, girişimci kadınları cesaretlendirmek ve projelerini hayata geçirmelerine destek olmak amacıyla geleneksel hale getirdiği Üreten Kadınlar Yarışması’nın dördüncüsünü 2025 yılında tamamladı.
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