Gram altın düşecek mi yoksa çıkacak mı? Altın uzmanı puslu havada rotayı açıkladı | Video

24 Haziran 2026 16:55

Fed'in faiz arttırımına gideceğine yönelik baskının giderek artması altın fiyatlarında düşüşü hızlandırdı. Ons altın 4.000 dolar eşiğine yaklaşırken, gram altın ise 6.000 TL'li rakamlara geriledi. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bankaların yaptığı tahminlere işaret eden Sarı puslu havada yatırımcıya yol gösterdi.