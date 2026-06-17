BİM'in yeni reklam filmi yayında: "Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda" | Video

17 Haziran 2026 | 13:40

2026 yılı iletişim stratejisini Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarında yaşanan “gerçek hikayeler” üzerine kurgulayan BİM, yeni reklam filmini yayınladı. “Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda” söylemiyle hazırlanan film, bisiklet hayali kuran bir çocuğun hikayesi samimi bir anlatımla ekrana getiriyor.