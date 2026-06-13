Kocaeli'nde 1.097 konut hak sahibini buldu! Bakan Kurum anahtar teslimi için tarih verdi | Video

13 Haziran 2026 | 16:13

Son dakika haberi... Kocaeli'de Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 1.097 konut hak sahibini buluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesi için gerçekleştirilen kura çekim töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, ilk konutların anahtar teslimi için tarih verdi.