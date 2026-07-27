Video Ekonomi Haydarpaşa Limanı’nda bekleyen binlerce sıfır otomobil havadan görüntülendi | Video
Haydarpaşa Limanı’nda bekleyen binlerce sıfır otomobil havadan görüntülendi | Video

Haydarpaşa Limanı’nda bekleyen binlerce sıfır otomobil havadan görüntülendi | Video

27 Temmuz 2026 13:06

İstanbul’un önemli lojistik merkezlerinden Haydarpaşa Limanı’na deniz yoluyla getirilen binlerce sıfır kilometre otomobil, liman sahasında görüntülendi. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerlerine ulaştırılacak araçlar, dronla havadan görüntülendi.

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Yurtdışından deniz yoluyla getirilen binlerce sıfır kilometre otomobil İstanbul'un önemli lojistik merkezlerinden Haydarpaşa Limanı'na ulaştı. Gümrük işlemleri tamamlanana kadar liman sahasında bekletilen araçların, işlemlerin ardından ülke genelindeki bayi ve galerilere gönderilerek satışa sunulacakları belirtildi. Liman sahasında bulunan binlerce otomobil dronla havadan görüntülendi.

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