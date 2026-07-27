Haydarpaşa Limanı’nda bekleyen binlerce sıfır otomobil havadan görüntülendi | Video
27 Temmuz 2026 13:06
İstanbul’un önemli lojistik merkezlerinden Haydarpaşa Limanı’na deniz yoluyla getirilen binlerce sıfır kilometre otomobil, liman sahasında görüntülendi. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerlerine ulaştırılacak araçlar, dronla havadan görüntülendi.
Yurtdışından deniz yoluyla getirilen binlerce sıfır kilometre otomobil İstanbul'un önemli lojistik merkezlerinden Haydarpaşa Limanı'na ulaştı. Gümrük işlemleri tamamlanana kadar liman sahasında bekletilen araçların, işlemlerin ardından ülke genelindeki bayi ve galerilere gönderilerek satışa sunulacakları belirtildi. Liman sahasında bulunan binlerce otomobil dronla havadan görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:26
02:25
01:50
BİGE: Bilim Kızlarla Gelecek projesi | Video 27.07.2026 | 09:39
03:06
02:40
02:33
05:29
05:07
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur ve Emekli maaşları ne kadar oldu? | Video 03.07.2026 | 12:15
01:26
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? | Video 03.07.2026 | 12:13
05:27
10:56
12:20
03:50
02:25
Gram altında ralli başlıyor mu? İslam Memiş FED sonrası için rakam verdi 17.06.2026 | 15:03
00:59
03:54
05:03
04:52
01:31
Girişimciliğe İlk Adım Programı 13.06.2026 | 08:55