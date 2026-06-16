Video Ekonomi Altın mı gümüş mü? Ne dip ne de rekorlar bitmedi... İslam Memiş "önüne geçecek" diyerek açıkladı
Altın mı gümüş mü? Ne dip ne de rekorlar bitmedi... İslam Memiş

Altın mı gümüş mü? Ne dip ne de rekorlar bitmedi... İslam Memiş "önüne geçecek" diyerek açıkladı

16 Haziran 2026 | 14:57

Finans analisti İslam Memiş, piyasalarda anlaşma iyimserliğinin sürdüğünü belirtererek altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altın ve gümüşte yükseliş beklentisinin devam ettiğini ancak yıl sonuna kadar sert dalgalanmaların sürebileceği uyarısında bulunan İslam Memiş 3.880-5.880 aralığına dikkat çekti.

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