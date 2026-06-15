ALTIN MI, GÜMÜŞ MÜ? Finans Analisti İslam Memiş’ten kritik uyarı: Kısa vadede manipülasyon riski!

15 Haziran 2026 | 11:00

ABD-İran arasında sağlanan ön anlaşma sonrası altın ve gümüş fiyatları haftaya yükselişle başladı. Finans Analisti İslam Memiş, FED kararları ve piyasalardaki belirsizliklere dikkat çekerek yıl sonuna kadar ‘manipülasyon piyasası’ riskine karşı uyardı. Memiş, “Altının biraz daha pozitif ayrışmasını bekliyorum. Ancak önümüzdeki 3 ay boyunca gümüş biraz daha konuşulabilir” dedi. İşte detaylar...