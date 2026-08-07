Video Yaşam Seyir halindeyken aniden alev alan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Seyir halindeyken aniden alev alan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Seyir halindeyken aniden alev alan otomobildeki 4 kişi yaralandı

07 Ağustos 2026 22:27

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan LPG'li otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sultangazi’de temel kazısı sırasında 2 bina tahliye edildi | Video 01:48
Sultangazi’de temel kazısı sırasında 2 bina tahliye edildi | Video 08.08.2026 | 14:29
Ankara’da narkotik ve fuhuş operasyonunda 14 şüpheliye gözaltı | Video 03:19
Ankara’da narkotik ve fuhuş operasyonunda 14 şüpheliye gözaltı | Video 08.08.2026 | 13:59
Afyon’da yolcu otobüsünün çarptığı kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti: 1 ölü, 15 yaralı! | Video 00:55
Afyon'da yolcu otobüsünün çarptığı kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti: 1 ölü, 15 yaralı! | Video 08.08.2026 | 12:52
Kaldırıma çıkan otomobil yayalara böyle çarptı: 2 yaralı | Video 00:35
Kaldırıma çıkan otomobil yayalara böyle çarptı: 2 yaralı | Video 08.08.2026 | 12:49
İstanbul’da canlı yayın yapan Koreli fenomene canlı yayında ahlaksız teklif! O anlar canlı yayına yansıdı | Video 02:38
İstanbul’da canlı yayın yapan Koreli fenomene canlı yayında ahlaksız teklif! O anlar canlı yayına yansıdı | Video 08.08.2026 | 12:32
Camiye gitmek için evinden çıkan adam motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 00:44
Camiye gitmek için evinden çıkan adam motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 08.08.2026 | 11:25
Sultangazi TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi! | Video 00:43
Sultangazi TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi! | Video 08.08.2026 | 09:58
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 104 kilo pregabalin ele geçirildi | Video 00:39
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 104 kilo pregabalin ele geçirildi | Video 08.08.2026 | 09:57
Seyir halindeyken aniden alev alan otomobildeki 4 kişi yaralandı 00:17
Seyir halindeyken aniden alev alan otomobildeki 4 kişi yaralandı 07.08.2026 | 22:14
Freni boşalan TIR karşı yöne geçerek 4 araca çarptı! O anlar kamerada | Video 00:46
Freni boşalan TIR karşı yöne geçerek 4 araca çarptı! O anlar kamerada | Video 07.08.2026 | 16:14
Ümraniye’de otluk alanda korkutan yangın: Mikser hortumuyla müdahale edildi | Video 02:35
Ümraniye'de otluk alanda korkutan yangın: Mikser hortumuyla müdahale edildi | Video 07.08.2026 | 16:08
Yeni nesil suç örgütlerine yönelik dev operasyon: 32 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 09:02
"Yeni nesil suç örgütlerine" yönelik dev operasyon: 32 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 07.08.2026 | 15:59
Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programında çalışma izni bulunmayan seyirciye gözaltı | Video 00:09
Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında çalışma izni bulunmayan seyirciye gözaltı | Video 07.08.2026 | 15:34
Eskişehir’de feci kazada can veren kadının cenazesi sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı | Video 02:02
Eskişehir'de feci kazada can veren kadının cenazesi sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı | Video 07.08.2026 | 15:06
Taziye evinde husumetlilerini tabancayla kovalayan şüpheli gözaltına alındı | Video 00:12
Taziye evinde husumetlilerini tabancayla kovalayan şüpheli gözaltına alındı | Video 07.08.2026 | 14:14
Bağcılar’da iş yerine uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 740 gram esrar ele geçirildi | Video 00:15
Bağcılar'da iş yerine uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 740 gram esrar ele geçirildi | Video 07.08.2026 | 10:18
Adana’da pes dedirten olay: Taziye evinde kavga çıktı! Tartışmada tabancasını çekip husumetlilerini kovaladı | Video 00:59
Adana'da pes dedirten olay: Taziye evinde kavga çıktı! Tartışmada tabancasını çekip husumetlilerini kovaladı | Video 07.08.2026 | 10:04
Maskeyle yüzünü kapatarak motosikleti çalan hırsız jandarma ekiplerinden kaçamadı | Video 01:35
Maskeyle yüzünü kapatarak motosikleti çalan hırsız jandarma ekiplerinden kaçamadı | Video 07.08.2026 | 10:01
Adana’da trafikte yol verme yüzünden tartıştığı sürücüye testere ile saldıran şüpheli tutuklandı | Video 03:15
Adana'da trafikte yol verme yüzünden tartıştığı sürücüye testere ile saldıran şüpheli tutuklandı | Video 07.08.2026 | 09:50
Otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü karşı yönden gelen aracın altında kaldı! Korkunç anlar kamerada | Video 01:14
Otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü karşı yönden gelen aracın altında kaldı! Korkunç anlar kamerada | Video 07.08.2026 | 09:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA