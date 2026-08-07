Eskişehir'de kazanın ardından çıkan bıçaklı kavga kameraya yansıdı: 2 yaralı | Video 07 Ağustos 2026 08:28 Eskişehir'de seyir halindeyken U dönüşü yapan hafif ticari araca çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı motosiklet, bir iş yerinin camını kırıp içeri girdi. Kazanın ardından motosiklet ve araç sürücüsü ile iş yeri sahibi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kaza ve kavga anı ise iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, geç saatlerde Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. T.D. (16) yönetimindeki 26 AOG 671 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken U dönüşü yapan H.İ.S. idaresindeki 26 EY 276 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırıma çıktı, ardından yol kenarındaki bir iş yerinin kapı camını kırarak içeri girdi.

SÜRÜCÜLER VE İŞ YERİ SAHİBİ ARASINDA BIÇAKLI KAVGA

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü T.D., hafif ticari aracın sürücüsü H.İ.S. ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda H.İ.S. darbedilerek, iş yeri sahibinin akrabası S.A. ise bıçakla yaralandı. Yaşanan arbedenin ardından S.A.'yı bıçakla yaraladığı öne sürülen motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZA VE KAVGA ANI KAMERADA

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli motosiklet sürücüsü T.D.'yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Kaza ile ardından çıkan kavga, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.