Yaşlı kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti! Ağabeyine kurşun yağdırdığı anlar kamerada | Video
06 Ağustos 2026 11:45
Tekirdağ Çorlu ilçesinde aralarında uzun yıllardır miras nedeniyle husumet bulunan yaşlı iki kardeşin kavgası silahlı yaralamayla sonuçlandı. Silahlı saldırı anları ise kameraya yansıdı.
Bacağına gelen kurşunla yaralanan K.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından saldırgan V.G., Cumhuriyet Polis Merkez Amirliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle olay yerinde yakalandı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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