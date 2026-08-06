Video Yaşam Çevreyi kontrol edip sandalyeye oturdu, park boşalınca motosikleti böyle çaldı | Video
Çevreyi kontrol edip sandalyeye oturdu, park boşalınca motosikleti böyle çaldı | Video

Çevreyi kontrol edip sandalyeye oturdu, park boşalınca motosikleti böyle çaldı | Video

06 Ağustos 2026 10:24

Adana'da parkta bir motosikletin zincirini dakikalarca kırmaya çalışan, çevredekileri fark edince şüphe çekmemek için sandalyeye oturup bekleyen, etraf boşalınca ise başka motosikleti çalarak kaçan şüpheli, çaldığı motosikletle gezerken yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, emniyetteki sorgusunda, "Sarhoştum, evime gitmek için çaldım. Motosikleti geri sahibine teslim edecektim" dediği öne sürülürken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 21 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin U. (24), parkta bulunan iki motosikleti gözüne kestirdi. Şüpheli, motosikletlerden birinin zincirini kırmak için dakikalarca uğraştı ancak başarılı olamayınca diğer motosiklete yöneldi. Bu sırada parka gelen kişileri fark eden şüpheli, dikkat çekmemek için sandalyeye oturup bekledi. Parkın yeniden boşalmasının ardından motosikletlerden birini çalarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki yaklaşık 250 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği Hüseyin U. olarak belirlendi. Şüphelinin, çaldığı motosikletle Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde dolaştığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla çalıntı motosiklet üzerinde yakalanan Hüseyin U., emniyete götürüldü. Şüphelinin sorgusunda, "Sarhoştum, evime gitmek için çaldım. Motosikleti geri sahibine teslim edecektim" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.
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