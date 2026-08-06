Çevreyi kontrol edip sandalyeye oturdu, park boşalınca motosikleti böyle çaldı | Video

06 Ağustos 2026 10:24

Adana'da parkta bir motosikletin zincirini dakikalarca kırmaya çalışan, çevredekileri fark edince şüphe çekmemek için sandalyeye oturup bekleyen, etraf boşalınca ise başka motosikleti çalarak kaçan şüpheli, çaldığı motosikletle gezerken yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, emniyetteki sorgusunda, "Sarhoştum, evime gitmek için çaldım. Motosikleti geri sahibine teslim edecektim" dediği öne sürülürken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.