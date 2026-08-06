Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu: 62 kilo eroin ve metamfetamin ele geçirildi | Video
06 Ağustos 2026 10:02
Beylikdüzü'nde, 2 ev ve bir araca polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, eroin ve metamfetaminden oluşan 62 kilogram 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
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