Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu: 62 kilo eroin ve metamfetamin ele geçirildi | Video

06 Ağustos 2026 10:02

Beylikdüzü'nde, 2 ev ve bir araca polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, eroin ve metamfetaminden oluşan 62 kilogram 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.