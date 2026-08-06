Video Yaşam Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu: 62 kilo eroin ve metamfetamin ele geçirildi | Video
Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu: 62 kilo eroin ve metamfetamin ele geçirildi | Video

Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu: 62 kilo eroin ve metamfetamin ele geçirildi | Video

06 Ağustos 2026 10:02

Beylikdüzü'nde, 2 ev ve bir araca polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, eroin ve metamfetaminden oluşan 62 kilogram 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından savcılıktan alınan arama ve el koyma kararıyla dün Beylikdüzü ilçesinde 2 ikamet ve bir araca yönelik operasyon düzenlendi. Baskınlarda D.K. adlı bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde ve araçta yapılan aramalarda, 34 kilogram 850 gram eroin, 28 kilogram 50 gram metamfetamin olmak üzere toplam 62 kilogram 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sırasında gözaltına alınan D.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyet ifadesi tamamlanan şahıs, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma' suçundan adliyeye sevk edildi. Öte yandan operasyon timlerinin adreslere baskın anı polis kamerasına saniye saniye yansıdı
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