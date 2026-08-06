Şişli'de genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü! Korkunç cinayetin görüntüsü ortaya çıktı | Video 06 Ağustos 2026 09:36 Şişli'de eczaneden ilaç alan kardeşini beklediği sırada silahla vurulan 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in, eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın (35) tarafından öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu. Bu sırada eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın, Şahin'in önünü kesti. Silahını çıkaran saldırgan Nilda Müge Şahin'e ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan genç kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Öte yandan saldırganın 2021 yılında Beşitaş'ta hemşire Ceylan G.'yi bıçakla yaraladığı ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye olduğu öğrenildi.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Nazir Ilgın'ın Nilda Müge Şahin'i silahla vurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kaldırımda bekleyen Nilda Müge Şahin'in yanına motosikletle gelen şüphelinin silahla ateş ettiği ve Şahin'in yere yığıldığı anlar yer alıyor. Görüntülerde kardeşininde yanına koşarak geldiği görülüyor.