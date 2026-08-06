Alkollü sürücü, mahalleyi savaş alanına çevirdi! Rahat tavırlarıyla polis ekiplerini çileden çıkardı | Video
06 Ağustos 2026 09:06
Bursa’da 2.34 promil alkollü olduğu belirlenen kadın sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazadan burnu bile kanamadan çıkan sürücünün rahat tavırları, gazetecilere verdiği cevaplar ve polisle yaşadığı diyalogla kazanın önüne geçti. Mahalleyi savaş alanına çeviren ve karıştığı kazayı hatırlamayan sürücü gözaltına alındı.
Kazanın ardından gülümseyen ve rahat tavırlar sergileyen kadın sürücü, gazetecilerin "Kaza nasıl oldu?" sorusuna "Sana ne" diyerek karşılık verdi. Bir süre sonra yan yatan otomobilin içindeki cep telefonunu almak isteyen sürücüye polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Israrını sürdüren sürücüye bir polis memuru, "Burada köy yanmış, siz neyin derdindesiniz" diyerek tepki gösterdi.
Olay yerine gelen, çarptığı park halindeki otomobilin sahibine de sinirlenen kadın sürücü, "Ne dik dik bakıyorsun. Bir sorunun varsa gel" diyerek tehditkar ifadeler kullandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yan yatan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Park halindeki araçta ise maddi hasar oluştu.
Öte yandan sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle alınırken, 25 bin lira idari ceza uygulandı.
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