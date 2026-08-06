‘Ay Grubu’na dev darbe: İstanbul’da işyerlerini hedef almışlardı! Kurşunlama, kundaklama… | Video

06 Ağustos 2026 11:17

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, suç örgütü ‘Ay Grubuna’ operasyon düzenledi. İş yerlerinin kurşunlanması ve kundaklanması gibi birçok silahlı eyleme karıştığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar...