Kars'ta 4 kişinin yaralandığı kaza kamerasında | Video

06 Ağustos 2026 15:51

Kars'ta Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hafif yaralandı. Kentin en işlek caddelerinden birinde yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.