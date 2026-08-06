Kars'ta 4 kişinin yaralandığı kaza kamerasında | Video
06 Ağustos 2026 15:51
Kars'ta Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hafif yaralandı. Kentin en işlek caddelerinden birinde yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulanslarla Kars'taki hastanelere sevk etti. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
"KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI"
KazanIN çarpışma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 2 aracın kavşakta çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle araçların savrulduğu görüldü. Kaza görüntüleri, çarpışmanın şiddetini gözler önüne sererken, olayın can kaybı yaşanmadan atlatılması ise en büyük teselli oldu.
Kazanın ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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