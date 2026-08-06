SON DAKİKA: İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı kamerada: "Şu araya sıkıştırdım… Üstüne de zarf attım müdürüm!" | Video

06 Ağustos 2026 11:33

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili İzmit Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında şoke eden rüşvet görüntüleri ortaya çıktı. Belediye binasında şahsın Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin’in odasında bir tomar parayı dosyaların arasına gizlendiği anlar anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde Figan Çetin’in odasına rüşvetle gelen şahsı “Zarfı şuraya koy. Oradan görünmesin” diyerek yönlendiriyor. Şüpheli ise “Şu araya sıkıştırdım… Üstüne de zarf attım müdürüm” diyerek yanıt veriyor. İşte o anlar!