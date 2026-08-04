Video Haber Beyoğlu'nda 8 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda 8 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda 8 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

04 Ağustos 2026 22:13

Beyoğlu'nda, dördü ticari, biri minibüs olmak üzere toplam 8 aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi hafif yaralandı. Meydana gelen kaza havadan görüntülendi.

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