Beyoğlu'nda 8 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

04 Ağustos 2026 22:13

Beyoğlu'nda, dördü ticari, biri minibüs olmak üzere toplam 8 aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi hafif yaralandı. Meydana gelen kaza havadan görüntülendi.