Beyoğlu'nda 8 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
04 Ağustos 2026 22:13
Beyoğlu'nda, dördü ticari, biri minibüs olmak üzere toplam 8 aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi hafif yaralandı. Meydana gelen kaza havadan görüntülendi.
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