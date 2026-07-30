Firari FETÖ'cü Tarık Toros'tan Yeni Parti sözleri: "Ana muhalefet olduk" | Video

30 Temmuz 2026 12:13

Özgür Özel ile birlikte CHP’den ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu Yeni Parti Meclis’te ana muhalefet oldu. Firari FETÖ’cü Tarık Toros’un sosyal medyadan yaptığı yayında kullandığı ifadeler ise dikkatleri çekti. Tarık Toros, "Herhangi bir yol kazası olmadı. Parti onaylandı, kuruldu, her şey Meclis'te onaylandı. Ana muhalefet olduk. " sözlerini kullandı.